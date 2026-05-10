Concert : French Accent is Cute Feuille Blanche, Café Noir Paris

De la douceur des premiers instants à la trace laissée par les séparations,

des amours fugaces à ceux qui traversent une vie,

des idéaux aux gestes du quotidien…

Un voyage sensible porté par des reprises revisitées, entre intensité et délicatesse.

Un moment intime, presque suspendu, à vivre de près.

Comme chacun de nos concerts les artistes sont rémunérés au chapeau et le lieu a la consommation, pensez a arrivez 10-15min en avant pour vous installer tranquilement

Solo contrebasse & voix



Seule avec sa contrebasse, Julia déroule une vision folk de l’amour, dans toute sa complexité et sa simplicité à la fois.

Le vendredi 26 juin 2026

de 19h00 à 21h00

payant

Consommation + chapeau

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-26T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-27T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-26T19:00:00+02:00_2026-06-26T21:00:00+02:00

Feuille Blanche, Café Noir 102 rue Truffaut 75017 Paris



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