Concert : French Accent is Cute Feuille Blanche, Café Noir Paris
Concert : French Accent is Cute Feuille Blanche, Café Noir Paris vendredi 26 juin 2026.
De la douceur des premiers instants à la trace laissée par les séparations,
des amours fugaces à ceux qui traversent une vie,
des idéaux aux gestes du quotidien…
Un voyage sensible porté par des reprises revisitées, entre intensité et délicatesse.
Un moment intime, presque suspendu, à vivre de près.
Comme chacun de nos concerts les artistes sont rémunérés au chapeau et le lieu a la consommation, pensez a arrivez 10-15min en avant pour vous installer tranquilement
Solo contrebasse & voix
Seule avec sa contrebasse, Julia déroule une vision folk de l’amour, dans toute sa complexité et sa simplicité à la fois.
Le vendredi 26 juin 2026
de 19h00 à 21h00
payant
Consommation + chapeau
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-26T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-27T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-26T19:00:00+02:00_2026-06-26T21:00:00+02:00
Feuille Blanche, Café Noir 102 rue Truffaut 75017 Paris
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