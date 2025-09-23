Concert Gaëtan Roussel Le Capitole en Champagne Châlons-en-Champagne

Concert Gaëtan Roussel

Le Capitole en Champagne 68 Avenue du Président Roosevelt Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 44 – 44 – 44 EUR

Début : 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30 22:00:00

2026-05-30

Prolifique porteur et passeur de projets, Gaëtan Roussel ne cesse d’inventer son destin d’artiste en mouvement.

Après des retrouvailles triomphales avec Louise Attaque, il s’échappe de nouveau en solo, avec un sixième album studio “Marjolaine“ à paraitre le 14 novembre 2025.

Il sera pour l’occasion en tournée en France à partir du printemps 2026. .

Le Capitole en Champagne 68 Avenue du Président Roosevelt Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est spectateurs@lecapitole-en-champagne.fr

English : Concert Gaëtan Roussel

