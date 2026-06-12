Concert Garçon, la Note ! Gemma and the Driver Auberge des Vieux Moulins Banaux Sens vendredi 24 juillet 2026.

Sens

Concert Garçon, la Note ! Gemma and the Driver

Auberge des Vieux Moulins Banaux 18 Route des Moulins Banaux Sens Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 21:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Gemma and the Driver, c’est Le duo jazzy pop groovy glamour bilingue qui décoiffe à coups de guitare et ukulélé, d’humour so british et de folie bien française. .

Auberge des Vieux Moulins Banaux 18 Route des Moulins Banaux Sens 89190 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 86 72 55

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English : Concert Garçon, la Note ! Gemma and the Driver

L’événement Concert Garçon, la Note ! Gemma and the Driver Sens a été mis à jour le 2026-06-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)