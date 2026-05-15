Concert Geek singers Bibliothèque Colette Vivier Paris

La bibliothèque Colette Vivier organise un concert qui va réveiller vos souvenirs avec les Geek singers. Cette association parisienne d’une vingtaine d’amatrices et amateurs de chant a été fondée en 2016, reprenant a cappella des musiques de jeux vidéo, de films et d’animés.

Super Mario, The Legend of Zelda, Chrono Trigger, Final Fantasy, Donkey Kong, Castlevania, Metroid, Porco Rosso ou Pokémon… Voyagez à travers des arrangements vocaux originaux et la relecture de thèmes iconiques.

A l’occasion de la fête de la musique, plongez dans l’univers musical d’un groupe de chanteuses et chanteurs à travers les bandes originales de vos jeux et séries préférés.

Le samedi 20 juin 2026

de 16h30 à 17h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-20T19:30:00+02:00

fin : 2026-06-20T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-20T16:30:00+02:00_2026-06-20T17:30:00+02:00

Bibliothèque Colette Vivier 6 rue Fourneyron 75017 Paris

https://geeksingers.fr/ +33142286994



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