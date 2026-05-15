Concert Geek singers Bibliothèque Colette Vivier Paris
Concert Geek singers Bibliothèque Colette Vivier Paris samedi 20 juin 2026.
La bibliothèque Colette Vivier organise un concert qui va réveiller vos souvenirs avec les Geek singers. Cette association parisienne d’une vingtaine d’amatrices et amateurs de chant a été fondée en 2016, reprenant a cappella des musiques de jeux vidéo, de films et d’animés.
Super Mario, The Legend of Zelda, Chrono Trigger, Final Fantasy, Donkey Kong, Castlevania, Metroid, Porco Rosso ou Pokémon… Voyagez à travers des arrangements vocaux originaux et la relecture de thèmes iconiques.
A l’occasion de la fête de la musique, plongez dans l’univers musical d’un groupe de chanteuses et chanteurs à travers les bandes originales de vos jeux et séries préférés.
Le samedi 20 juin 2026
de 16h30 à 17h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-20T19:30:00+02:00
fin : 2026-06-20T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-20T16:30:00+02:00_2026-06-20T17:30:00+02:00
Bibliothèque Colette Vivier 6 rue Fourneyron 75017 Paris
https://geeksingers.fr/ +33142286994
Afficher la carte du lieu Bibliothèque Colette Vivier et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Atelier BD fanzine Coco cantine Paris 15 mai 2026
- Hommage à Ida Rubinstein Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS 15 mai 2026
- Festival Talk Tabou Media Maison de la Conversation Paris 16 mai 2026
- Lili Boulanger et le Prix de Rome Conservatoire Maurice Ravel Paris 16 mai 2026
- Alix Logiaco ‘From Sand To Land’ / Ft. Olga Amelchenko JASS CLUB PARIS Paris 16 mai 2026