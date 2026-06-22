CONCERT Geoffrey Chartres Trio Camembert Jazz Festival Off Bar des Halles Fontenay-le-Comte

Fontenay-le-Comte

CONCERT Geoffrey Chartres Trio Camembert Jazz Festival Off

Bar des Halles 2 rue des Halles Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-18 18:00:00

fin : 2026-11-18

Date(s) :

2026-11-18

Dans le cadre du Camembert Jazz Festival Off

V. Bertrand (guitare/voix),

G. Chartres (trompette), J. Daude (contrebasse) .

Bar des Halles 2 rue des Halles Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire

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English :

As part of the Camembert Jazz Festival Off

L’événement CONCERT Geoffrey Chartres Trio Camembert Jazz Festival Off Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin