UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

CONCERT Geoffrey Chartres Trio Camembert Jazz Festival Off Bar des Halles Fontenay-le-Comte

CONCERT Geoffrey Chartres Trio Camembert Jazz Festival Off Bar des Halles Fontenay-le-Comte mercredi 18 novembre 2026.

Lieu
Bar des Halles
Adresse
2 rue des Halles
Ville
85200 Fontenay-le-Comte
Département
Vendée
Début
mercredi 18 novembre 2026
Fin
mercredi 18 novembre 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif

Fontenay-le-Comte

CONCERT Geoffrey Chartres Trio Camembert Jazz Festival Off

Bar des Halles 2 rue des Halles Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-18 18:00:00
fin : 2026-11-18

Date(s) :
2026-11-18

Dans le cadre du Camembert Jazz Festival Off
V. Bertrand (guitare/voix),
G. Chartres (trompette), J. Daude (contrebasse)   .

Bar des Halles 2 rue des Halles Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Camembert Jazz Festival Off

L’événement CONCERT Geoffrey Chartres Trio Camembert Jazz Festival Off Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin

À voir aussi à Fontenay-le-Comte (Vendée)