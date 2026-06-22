CONCERT Geoffrey Chartres Trio Camembert Jazz Festival Off Bar des Halles Fontenay-le-Comte
CONCERT Geoffrey Chartres Trio Camembert Jazz Festival Off Bar des Halles Fontenay-le-Comte mercredi 18 novembre 2026.
Fontenay-le-Comte
CONCERT Geoffrey Chartres Trio Camembert Jazz Festival Off
Bar des Halles 2 rue des Halles Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-18 18:00:00
fin : 2026-11-18
Date(s) :
2026-11-18
Dans le cadre du Camembert Jazz Festival Off
V. Bertrand (guitare/voix),
G. Chartres (trompette), J. Daude (contrebasse) .
Bar des Halles 2 rue des Halles Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire
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English :
As part of the Camembert Jazz Festival Off
L’événement CONCERT Geoffrey Chartres Trio Camembert Jazz Festival Off Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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