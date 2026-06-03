Concert Gospel et Spirituals The Voice of Freedom Notre-Dame de Bercy PARIS

Conduite par son nouveau chef de choeur, le talentueux Khalid Barnes-McGhee, artiste en résidence à la Fondation des Etats-Unis, The Voice of Freedom vous propose un programme composé de grands classiques et des nouveautés de son répertoire de Spirituals, de Gospel et de chants du monde, tous porteurs d’un message d’espoir et de liberté.

Accompagné par son pianiste Pierre-Michel Kuss et son percussonniste Cyril Blanc, le concert fait la part belle aux harmonies de ce choeur aux huit pupitres.

En famille, entre amis, n’attendez plus pour réserver vos places, et venir partager un beau moment musical !

Bouquet final de la saison pour le choeur de gospel The Voice of Freedom qui vous réserve de belles (re)découvertes !

Le samedi 13 juin 2026

de 19h00 à 20h30

payant

– tarif pré-réservation : 15€

– tarif sur place : 20€

– tarif étudiants, demandeurs d’emploi, moins de 18 ans : 10€

– moins de 10 ans : gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-13T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-13T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-13T19:00:00+02:00_2026-06-13T20:30:00+02:00

Notre-Dame de Bercy Place Lachambaudie 75012 PARIS

https://www.facebook.com/gospel.voice.of.freedom/ https://www.facebook.com/gospel.voice.of.freedom/



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