UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Générargues

Concert Gospel, La Bambouseraie en Cévennes, Générargues

jeudi 23 juillet 2026 · La Bambouseraie en Cévennes · Générargues

Concert Gospel, La Bambouseraie en Cévennes, Générargues

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Lieu
La Bambouseraie en Cévennes
Adresse
552 Montsauve, 30140 Générargues
Ville
30140 Générargues
Département
Gard

Concert Gospel Jeudi 23 juillet, 17h00 La Bambouseraie en Cévennes Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-23T17:00:00+02:00 – 2026-07-23T18:30:00+02:00
Fin : 2026-07-23T17:00:00+02:00 – 2026-07-23T18:30:00+02:00

La Bambouseraie en Cévennes 552 Montsauve, 30140 Générargues Générargues 30140 Gard Occitanie 04 66 61 70 47 http://bambouseraie.fr [{« type »: « link », « value »: « http://www.bambouseraie.fr »}]
Dans le cadre du festival JazzOParc. Concert Gospel

À voir aussi à Générargues (Gard)