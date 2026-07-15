Informations pratiques

La Chaise-Dieu

Concert Gospel

Chapelle des Pénitents La Chaise-Dieu Haute-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 16:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Concert gospel à la Chapelle des Pénitents le dimanche 19 Juillet 2026 à 16h par la chorale Exagroove. Billetterie sur place à 12 €, gratuit pour les moins de 12 ans

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Chapelle des Pénitents La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 83 83 30 heritagesoul@gmail.com

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English :

Gospel concert at the Chapelle des Pénitents on Sunday, July 19, 2026, at 4:00 p.m., featuring the Exagroove choir. Tickets available at the door for 12 ?; free for children under 12

L’événement Concert Gospel La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay