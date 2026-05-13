Saint-Maixent-l’École

Concert gospel

60 Avenue Gambetta Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 16:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Venez nombreux au concert de fin de saison de Gospel en chœur, qui se déroulera dans la joie, la bonne humeur et le partage. .

60 Avenue Gambetta Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine le6trou@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert gospel

L’événement Concert gospel Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Haut Val De Sèvre