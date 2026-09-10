Concert Graines d’Etoiles Alta Va La Luna Cahors

Informations pratiques

Cahors

Concert Graines d’Etoiles Alta Va La Luna

Place des Consuls Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 17:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Création de la Cie Oper'Azul avec l'ensemble Stella d'Oriente

Danse orientale , chants séfarades, occitans, catalans et chants sacrés chrétiens et soufis

Alta va la luna tisse un dialogue musical et poétique entre l'Orient et l'Occident médiéval, des chants séfarades aux troubadours occitans et catalans en passant par des répertoires sacrés chrétiens et soufis.

Cette nouvelle création de l'ensemble Stella d'Oriente, sous la direction du chanteur et percussionniste Pierre-Yves Binard, célèbre la rencontre des cultures judéo-espagnoles, chrétiennes et musulmanes à travers un ensemble instrumental exceptionnel qui mêle oud, qânoun, flûtes ney, luths anciens, violes, harmonium indien et percussions.

Entre complaintes amoureuses et chants sacrés, la voix lumineuse de la mezzo-soprano Catalina Skinner dialogue avec la danse orientale de Laurie Billotet avec une rare intensité.

Ce spectacle accompagne la sortie de l'album Alta va la luna qui paraîtra à l'automne 2026 sous le label Mundo Azul.

Cet ensemble fait partie de la Compagnie Oper'Azul qui crée des passerelles entre les musiques classiques, les cultures anciennes européennes, méditerranéennes et latino-américaines.

Elle se produit sur les scènes lyriques, classiques et de musiques du monde en France et à l'international (Amérique latine, Espagne, Italie, Belgique, Maghreb, La Réunion…).

Billets en vente physique à l'Office de Tourisme de Cahors

Création de la Cie Oper'Azul avec l'ensemble Stella d'Oriente

Danse orientale , chants séfarades, occitans, catalans et chants sacrés chrétiens et soufis

Alta va la luna tisse un dialogue musical et poétique entre l'Orient et l'Occident médiéval, des chants séfarades aux troubadours occitans et catalans en passant par des répertoires sacrés chrétiens et soufis.

Cette nouvelle création de l'ensemble Stella d'Oriente, sous la direction du chanteur et percussionniste Pierre-Yves Binard, célèbre la rencontre des cultures judéo-espagnoles, chrétiennes et musulmanes à travers un ensemble instrumental exceptionnel qui mêle oud, qânoun, flûtes ney, luths anciens, violes, harmonium indien et percussions.

Entre complaintes amoureuses et chants sacrés, la voix lumineuse de la mezzo-soprano Catalina Skinner dialogue avec la danse orientale de Laurie Billotet avec une rare intensité.

Ce spectacle accompagne la sortie de l'album Alta va la luna qui paraîtra à l'automne 2026 sous le label Mundo Azul.

Cet ensemble fait partie de la Compagnie Oper'Azul qui crée des passerelles entre les musiques classiques, les cultures anciennes européennes, méditerranéennes et latino-américaines.

Elle se produit sur les scènes lyriques, classiques et de musiques du monde en France et à l'international (Amérique latine, Espagne, Italie, Belgique, Maghreb, La Réunion…).

Billets en vente physique à l'Office de Tourisme de Cahors

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Place des Consuls Cahors 46000 Lot Occitanie

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English :

A production by Cie Oper’Azul with the Stella d’Oriente ensemble

Oriental dance, Sephardic, Occitan, and Catalan songs, as well as Christian and Sufi sacred songs

Alta va la luna weaves a musical and poetic dialogue between the East and theMedieval West, ranging from Sephardic songs to Occitan and Catalan troubadours, and including Christian and Sufi sacred repertoires.

This new production by the‘Stella d’Oriente Ensemble’, under the direction of singer and percussionist Pierre-Yves Binard, celebrates the convergence of Judeo-Spanish, Christian, and Muslim cultures through an exceptional instrumental ensemble that blends the oud, qanun, ney flutes, ancient lutes, viols, Indian harmonium, and percussion.

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Between love laments and sacred songs, the luminous voice of mezzo-soprano Catalina Skinner interacts with Laurie Billotet’s oriental dance with rare intensity.%A0

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This performance accompanies the release of the album *Alta va la luna*, which will be released in the fall of 2026 on the Mundo Azul label.

This ensemble is part%A0of the Compagnie Oper'Azul, which builds bridges between classical music and the ancient cultures of Europe, the Mediterranean, and Latin America.

It performs on opera, classical, and world music stages in France and internationally (Latin America, Spain, Italy, Belgium, the Maghreb, Réunion, etc.).

Tickets available for purchase in person at the Cahors Tourist Office

L’événement Concert Graines d’Etoiles Alta Va La Luna Cahors a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Cahors Vallée du Lot