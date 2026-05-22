Course d’orientation par l’association Angelus Trail Cahors
Course d’orientation par l’association Angelus Trail Cahors dimanche 6 septembre 2026.
Cahors
Course d’orientation par l’association Angelus Trail
Allée des Soupirs Cahors Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 09:00:00
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
Dans le cadre de l'exposition "D'une rive à l'autre" de Marc Petit, l'association Angelus Trail organise une course d'orientation.
Dans le cadre de l'exposition "D'une rive à l'autre" de Marc Petit, l'association Angelus Trail organise une course d'orientation.
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Allée des Soupirs Cahors 46000 Lot Occitanie angelustrail@gmail.com
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English :
As part of the exhibition "D'une rive à l'autre" by Marc Petit, the Angelus Trail association is organizing an orienteering race.
L’événement Course d’orientation par l’association Angelus Trail Cahors a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Cahors Vallée du Lot
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