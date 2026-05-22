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Course d’orientation par l’association Angelus Trail Cahors

Course d’orientation par l’association Angelus Trail Cahors

Course d’orientation par l’association Angelus Trail Cahors dimanche 6 septembre 2026.

Adresse : Allée des Soupirs

Ville : 46000 Cahors

Département : Lot

Début : dimanche 6 septembre 2026

Fin : dimanche 6 septembre 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : Gratuit

Cahors

Course d’orientation par l’association Angelus Trail

Allée des Soupirs Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 09:00:00
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-09-06

Dans le cadre de l'exposition "D'une rive à l'autre" de Marc Petit, l'association Angelus Trail organise une course d'orientation.

Dans le cadre de l'exposition "D'une rive à l'autre" de Marc Petit, l'association Angelus Trail organise une course d'orientation.

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Allée des Soupirs Cahors 46000 Lot Occitanie   angelustrail@gmail.com

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English :

As part of the exhibition "D'une rive à l'autre" by Marc Petit, the Angelus Trail association is organizing an orienteering race.

L’événement Course d’orientation par l’association Angelus Trail Cahors a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Cahors Vallée du Lot

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