Repas de quartier à Terre Rouge Terre Rouge Cahors samedi 5 septembre 2026.

Cahors

Repas de quartier à Terre Rouge

Terre Rouge Rue Desmoulins Cahors Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 11:30:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Repas de quartier à Terre Rouge, apportez vos couverts ainsi qu'un plat, une boisson ou un dessert.

Repas de quartier à Terre Rouge, apportez vos couverts ainsi qu'un plat, une boisson ou un dessert.

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Terre Rouge Rue Desmoulins Cahors 46000 Lot Occitanie conseilcitoyen.terrerouge@gmail.com

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English :

Neighborhood meal at Terre Rouge—please bring your own utensils, as well as a dish, a drink, or a dessert.

L’événement Repas de quartier à Terre Rouge Cahors a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Cahors Vallée du Lot