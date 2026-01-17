Repas de quartier à Terre Rouge Terre Rouge Cahors
Repas de quartier à Terre Rouge Terre Rouge Cahors samedi 5 septembre 2026.
Cahors
Repas de quartier à Terre Rouge
Terre Rouge Rue Desmoulins Cahors Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 11:30:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Repas de quartier à Terre Rouge, apportez vos couverts ainsi qu'un plat, une boisson ou un dessert.
Repas de quartier à Terre Rouge, apportez vos couverts ainsi qu'un plat, une boisson ou un dessert.
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Terre Rouge Rue Desmoulins Cahors 46000 Lot Occitanie conseilcitoyen.terrerouge@gmail.com
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English :
Neighborhood meal at Terre Rouge—please bring your own utensils, as well as a dish, a drink, or a dessert.
L’événement Repas de quartier à Terre Rouge Cahors a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Cahors Vallée du Lot
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