27e édition du Salon du livre ancien et moderne de Cahors Espace Valentré Cahors

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-09-06 10:00:00

fin : 2025-09-07 18:00:00

2025-09-06

Le 27ème salon du livre ancien et moderne de Cahors se tiendra à l’espace Valentré les samedi 6 et dimanche 7 septembre 2025. L’entrée de ce grand rendez-vous de Midi-Pyrénées des amateurs de livres anciens et modernes est entièrement libre et gratuite. 25 exposants et exposantes, libraires de livres anciens et d’occasion venu·es de toute la France, présenteront une sélection de plus de 30 000 livres et documents curieux ou rares. .

Espace Valentré Allée des Soupirs Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 47 11 17 30

English :

The 27th Cahors Antiquarian and Modern Book Fair will be held at the Espace Valentré on Saturday 6 and Sunday 7 September 2025

German :

Die 27. Messe für alte und moderne Bücher in Cahors findet am Samstag, den 6. und Sonntag, den 7. September 2025 im Espace Valentré statt

Italiano :

La 27ª edizione del Salone del libro antico e moderno di Cahors si terrà all’Espace Valentré sabato 6 e domenica 7 settembre 2025

Espanol :

El 27º Salón del Libro Antiguo y Moderno de Cahors se celebrará en el Espace Valentré el sábado 6 y el domingo 7 de septiembre de 2025

