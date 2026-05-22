Cahors

Conférence Marc Petit dans l’histoire de la sculpture

Rue Pierre Mendès France Cahors Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 17:30:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Dans le cadre de l'exposition "D'une rive à l'autre" de Marc Petit, venez assister à une conférence animée par Jean-Claude VOLOT, collectionneur et fondateur du Centre d'art contemporain de l'abbaye d'Auberive.

Marc Petit dans l'histoire de la sculpture nombre de théoriciens de l'art contemporain pensaient qu'après Rodin, Camille Claudel, Germaine Richier ou Giacometti la statuaire classique ne pourrait plus être novatrice

Dans le cadre de l'exposition "D'une rive à l'autre" de Marc Petit, venez assister à une conférence animée par Jean-Claude VOLOT, collectionneur et fondateur du Centre d'art contemporain de l'abbaye d'Auberive.

Marc Petit dans l'histoire de la sculpture nombre de théoriciens de l'art contemporain pensaient qu'après Rodin, Camille Claudel, Germaine Richier ou Giacometti la statuaire classique ne pourrait plus être novatrice. C'était sans compter sur Marc Petit qui la renouvelle aujourd'hui et en devient un acteur majeur…

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Rue Pierre Mendès France Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 20 88 91

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English :

As part of the exhibition "D'une rive à l’autre" by Marc Petit, join us for a talk led by Jean-Claude VOLOT, collector and founder of the Centre d'art contemporain de l'abbaye d'Auberive.

Marc Petit in the history of sculpture: many theorists of contemporary art thought that, after Rodin, Camille Claudel, Germaine Richier or Giacometti, classical statuary could no longer be innovative

L’événement Conférence Marc Petit dans l’histoire de la sculpture Cahors a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Cahors Vallée du Lot