Concert Grand Corps Malade

Avenue de l’Hippodrome Amiens Somme

Tarif : 39.2 – 39.2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-25 20:00:00

fin : 2027-03-25

Date(s) :

2027-03-25

Variété française

Tournée 2027

Variété française

Tournée 2027 .

Avenue de l’Hippodrome Amiens 80000 Somme Hauts-de-France

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

French variety

2027 Tour

L’événement Concert Grand Corps Malade Amiens a été mis à jour le 2026-02-13 par OT D’AMIENS