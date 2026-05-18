Concert gratuit Les Négresses Vertes suivi du feu d’artifice Route de Saint Paul Montélimar
Concert gratuit Les Négresses Vertes suivi du feu d’artifice Route de Saint Paul Montélimar lundi 13 juillet 2026.
Montélimar
Concert gratuit Les Négresses Vertes suivi du feu d’artifice
Route de Saint Paul Place Saint James Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 20:30:00
fin : 2026-07-13 22:15:00
Date(s) :
2026-07-13
Le feu d’artifice de la Fête nationale fait son grand retour pour une soirée spectaculaire aux Berges du Roubion, où lumières, couleurs et émotions se mêlent pour offrir un moment magique à partager tous ensemble. Concert des Négresses vertes à 20h30.
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Route de Saint Paul Place Saint James Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 09 71 evenementiel@montelimar.fr
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English :
The Fête Nationale fireworks display returns for a spectacular evening on the banks of the Roubion, where light, color and emotion combine to create a magical moment to be shared by all. Négresses vertes concert at 8:30pm.
L’événement Concert gratuit Les Négresses Vertes suivi du feu d’artifice Montélimar a été mis à jour le 2026-05-18 par Montélimar Tourisme Agglomération
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