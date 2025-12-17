Concert GREG ZLAP Rue Amiral Jacquinot Nevers

Concert GREG ZLAP

Début : 2026-02-07 20:30:00

fin : 2026-02-07 23:00:00

2026-02-07

Nevers Agglomération présente, en accord avec Les Visiteurs du Soirs, Greg Zap Toute la musique que j’aime samedi 7 février à 20h30 à NEVERS AGORA.

Ancien compagnon de scène de Johnny Hallyday durant dix ans, Greg Zlap est un harmoniciste-chanteur franco-polonais reconnu pour sa virtuosité et sa capacité à mêler blues, rock et émotion. Sur scène, il fait de l’harmonica une voix puissante, capable de faire vibrer le public, dans un style à la fois énergique et profond.

Ce concert sera l’occasion de (re)découvrir son univers riffs d’harmonica enflammés, énergie live, émotion et complicité — un moment à ne pas manquer.

Placement libre Assis. Durée 1h30

Ouverture du site et des parkings 17h

ouverture des portes de la salle de spectacle 19h45

Début de la représentation et fermeture du site 20h30

Le tarif PMR est réservé aux personnes à mobilité réduite, titulaires d’une carte PSH/mobilité inclusion. Un justificatif sera demandé à l’entrée en salle.

Seul un accompagnateur par personne à mobilité réduite sera autorisé sur la zone dédiée !

Tarif unique 33€

Rue Amiral Jacquinot Nevers Agora Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

