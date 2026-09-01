Concert Guy Perrault Clarinette classique et jazz New Orleans Chapelle du Parc Thermal Saint-Honoré-les-Bains
jeudi 10 septembre 2026 · Chapelle du Parc Thermal · Saint-Honoré-les-Bains
Informations pratiques
Saint-Honoré-les-Bains
Concert Guy Perrault Clarinette classique et jazz New Orleans
Chapelle du Parc Thermal 6 Allée de la Chapelle Saint-Honoré-les-Bains Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 18:00:00
fin : 2026-09-10 20:00:00
Date(s) :
2026-09-10
Concert Guy Perrault, clarinette classique et jazz New Orleans À 18h à la chapelle du Parc thermal. De Jean-Sébastien Bach à Jean-Christian Michel. Vente de programmes et de cd. Présentation par Jacqueline Valadon, conseillère artistique. Participation libre. .
Chapelle du Parc Thermal 6 Allée de la Chapelle Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 74 87
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English : Concert Guy Perrault Clarinette classique et jazz New Orleans
L’événement Concert Guy Perrault Clarinette classique et jazz New Orleans Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Rives du Morvan
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