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AGENDA · Saint-Honoré-les-Bains

Concert Guy Perrault Clarinette classique et jazz New Orleans Chapelle du Parc Thermal Saint-Honoré-les-Bains

jeudi 10 septembre 2026 · Chapelle du Parc Thermal · Saint-Honoré-les-Bains

Concert Guy Perrault Clarinette classique et jazz New Orleans Chapelle du Parc Thermal Saint-Honoré-les-Bains

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
jeudi 10 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Chapelle du Parc Thermal
Adresse
6 Allée de la Chapelle
Ville
58360 Saint-Honoré-les-Bains
Département
Nièvre
Tarif

Saint-Honoré-les-Bains

Concert Guy Perrault Clarinette classique et jazz New Orleans

Chapelle du Parc Thermal 6 Allée de la Chapelle Saint-Honoré-les-Bains Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 18:00:00
fin : 2026-09-10 20:00:00

Date(s) :
2026-09-10

Concert Guy Perrault, clarinette classique et jazz New Orleans À 18h à la chapelle du Parc thermal. De Jean-Sébastien Bach à Jean-Christian Michel. Vente de programmes et de cd. Présentation par Jacqueline Valadon, conseillère artistique. Participation libre.   .

Chapelle du Parc Thermal 6 Allée de la Chapelle Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 74 87 

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English : Concert Guy Perrault Clarinette classique et jazz New Orleans

L’événement Concert Guy Perrault Clarinette classique et jazz New Orleans Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Rives du Morvan

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