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AGENDA · Saint-Honoré-les-Bains

Nationale d’élevage Eurasier Salle polyvalente Saint-Honoré-les-Bains

samedi 12 septembre 2026 · Salle polyvalente · Saint-Honoré-les-Bains

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Salle polyvalente
Adresse
Avenue du Dr Segard
Ville
58360 Saint-Honoré-les-Bains
Département
Nièvre
Tarif

Saint-Honoré-les-Bains

Nationale d’élevage Eurasier

Salle polyvalente Avenue du Dr Segard Saint-Honoré-les-Bains Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:00:00
fin : 2026-09-13 19:00:00

Date(s) :
2026-09-12

Nationale d’élevage Eurasier
Toute la journée samedi et dimanche à la salle polyvalente Sidney Bechet, avenue du Dr Segard.
Inscription possible via Cedia jusqu’au 30 août minuit.
Contact clubfrancaisdeleurasier@gmail.com   .

Salle polyvalente Avenue du Dr Segard Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   clubfrancaisdeleurasier@gmail.com

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English : Nationale d’élevage Eurasier

L’événement Nationale d’élevage Eurasier Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Rives du Morvan

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