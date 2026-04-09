Nationale d’élevage Eurasier Salle polyvalente Saint-Honoré-les-Bains

Informations pratiques

Saint-Honoré-les-Bains

Nationale d’élevage Eurasier

Salle polyvalente Avenue du Dr Segard Saint-Honoré-les-Bains Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 09:00:00

fin : 2026-09-13 19:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Nationale d’élevage Eurasier

Toute la journée samedi et dimanche à la salle polyvalente Sidney Bechet, avenue du Dr Segard.

Inscription possible via Cedia jusqu’au 30 août minuit.

Contact clubfrancaisdeleurasier@gmail.com .

Salle polyvalente Avenue du Dr Segard Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté clubfrancaisdeleurasier@gmail.com

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English : Nationale d’élevage Eurasier

L’événement Nationale d’élevage Eurasier Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Rives du Morvan