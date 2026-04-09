Nationale d’élevage Eurasier Salle polyvalente Saint-Honoré-les-Bains
samedi 12 septembre 2026 · Salle polyvalente · Saint-Honoré-les-Bains
Informations pratiques
Saint-Honoré-les-Bains
Nationale d’élevage Eurasier
Salle polyvalente Avenue du Dr Segard Saint-Honoré-les-Bains Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:00:00
fin : 2026-09-13 19:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Nationale d’élevage Eurasier
Toute la journée samedi et dimanche à la salle polyvalente Sidney Bechet, avenue du Dr Segard.
Inscription possible via Cedia jusqu’au 30 août minuit.
Contact clubfrancaisdeleurasier@gmail.com .
Salle polyvalente Avenue du Dr Segard Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté clubfrancaisdeleurasier@gmail.com
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English : Nationale d’élevage Eurasier
L’événement Nationale d’élevage Eurasier Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Rives du Morvan
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