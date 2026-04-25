Concert Haendel Chœurs d’Oratorios Eglise Saint-Jean Baptiste du Faubourg Aix-en-Provence
Concert Haendel Chœurs d’Oratorios Eglise Saint-Jean Baptiste du Faubourg Aix-en-Provence vendredi 5 juin 2026.
Aix-en-Provence
Concert Haendel Chœurs d’Oratorios
Vendredi 5 juin 2026 de 20h30 à 22h30.
Dimanche 7 juin 2026 de 19h à 21h. Eglise Saint-Jean Baptiste du Faubourg 38 Cours Sextius Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:30:00
fin : 2026-06-05 22:30:00
Date(s) :
2026-06-05 2026-06-07
Couleurs et passions des derniers oratorios de Haendel, où le chœur s’affirme comme réel acteur du drame.
Chez Haendel, les chœurs ne commentent pas le drame ils l’incarnent.
De la gaieté extravertie à la mélancolie introspective, de la dévotion du fils à la jalousie dévorante face au triomphe d’Hercules, jusqu’à la spiritualité lumineuse de Theodora, Haendel déploie ici une palette de contrastes saisissants.
Dans ce théâtre des passions, le chœur s’affirme comme un véritable acteur du drame, il incarne la voix du peuple et se fait tour à tour foule païenne exaltée, témoin bouleversé de la tragédie antique ou communauté de foi prête au sacrifice.
Des œuvres poignantes, transformant le programme en une expérience musicale intense et profondément humaine.
• à l’Église Saint-Hippolyte de Venelles le 30 mai à 20h30.
• à la l’Église Saint-Jean-Baptiste d’Aix-en-Provence le 5 juin à 20h30 et le 7 juin à 19h00 2026.
Distribution
Chœur Cantabile d’Aix-en-Provence
Ensemble Orchestral Baroque
Direction Isabelle LOPEZ .
Eglise Saint-Jean Baptiste du Faubourg 38 Cours Sextius Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 08 40 07 83 choeurcantabile@gmail.com
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English :
The colors and passions of Handel’s last oratorios, where the choir asserts itself as the real protagonist of the drama.
L’événement Concert Haendel Chœurs d’Oratorios Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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