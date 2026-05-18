Concert Happy Hour avec le groupe 5 to 6 The People Caen Caen

Caen

Concert Happy Hour avec le groupe 5 to 6

The People Caen 15 Avenue Victor Hugo Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 18:00:00

fin : 2026-07-11 20:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Assister à un concert Happy Hour en extérieur avec le groupe 5 to 6.

Assister à un concert Happy Hour en extérieur avec le groupe 5 to 6. .

The People Caen 15 Avenue Victor Hugo Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 61 53 69 40 caen@thepeoplehostel.com

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English : Concert Happy Hour avec le groupe 5 to 6

Attend an outdoor Happy Hour concert with the band 5 to 6.

L’événement Concert Happy Hour avec le groupe 5 to 6 Caen a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Caen la Mer