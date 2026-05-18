Concert Happy Hour Pat Fox The People Caen Caen
Concert Happy Hour Pat Fox The People Caen Caen samedi 13 juin 2026.
Caen
Concert Happy Hour Pat Fox
The People Caen 15 Avenue Victor Hugo Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-06-13 2026-08-06
Assister au concert Happy Hour en extérieur avec Pat Fox (pop/rock).
Assister au concert Happy Hour en extérieur avec Pat Fox (pop/rock). .
The People Caen 15 Avenue Victor Hugo Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 61 53 69 40 caen@thepeoplehostel.com
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English : Concert Happy Hour Pat Fox
Attend the outdoor Happy Hour concert with Pat Fox (pop/rock).
L’événement Concert Happy Hour Pat Fox Caen a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Caen la Mer
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