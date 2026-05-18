Concert Happy Hour Pat Fox The People Caen Caen

Caen

Concert Happy Hour Pat Fox

The People Caen 15 Avenue Victor Hugo Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-06-13 2026-08-06

Assister au concert Happy Hour en extérieur avec Pat Fox (pop/rock).

Assister au concert Happy Hour en extérieur avec Pat Fox (pop/rock). .

The People Caen 15 Avenue Victor Hugo Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 61 53 69 40 caen@thepeoplehostel.com

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English : Concert Happy Hour Pat Fox

Attend the outdoor Happy Hour concert with Pat Fox (pop/rock).

L’événement Concert Happy Hour Pat Fox Caen a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Caen la Mer