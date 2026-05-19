Concert Happy Hour Stefiemaz & Co The People Caen Caen
Concert Happy Hour Stefiemaz & Co The People Caen Caen mardi 4 août 2026.
Caen
Concert Happy Hour Stefiemaz & Co
The People Caen 15 Avenue Victor Hugo Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 18:00:00
fin : 2026-08-04 20:00:00
Date(s) :
2026-08-04
Assister au concert Happy Hour en extérieur avec stefiemaz & co (musique latine).
Assister au concert Happy Hour en extérieur avec stefiemaz & co (musique latine). .
The People Caen 15 Avenue Victor Hugo Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 61 53 69 40 caen@thepeoplehostel.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Happy Hour Stefiemaz & Co
Attend the outdoor Happy Hour concert with stefiemaz & co (Latin music).
L’événement Concert Happy Hour Stefiemaz & Co Caen a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Caen la Mer
À voir aussi à Caen (Calvados)
- Offres spéciales – Hexa Gourmet, Caen – Parc des expositions, Caen 19 mai 2026
- Animation Pronos et E-cartes offertes !, Caen – Parc des expositions, Caen 19 mai 2026
- Atelier Identification vélos, CPAM du Calvados, Caen 19 mai 2026
- Votre guide MementoCSE 2025-2026 OFFERT, Caen – Parc des expositions, Caen 19 mai 2026
- Nouveaux clients : votre Rosé Bon Vivant offert !, Caen – Parc des expositions, Caen 19 mai 2026