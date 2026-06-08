Concert Hermanos Gutiérrez + 1ère Partie La Sirène La Rochelle jeudi 26 novembre 2026.

La Rochelle

Concert Hermanos Gutiérrez + 1ère Partie

La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-26 20:00:00

fin : 2026-11-26

Date(s) :

2026-11-26

Laissant derrière eux le désert pour le cosmos, Hermanos Gutiérrez présente un nouvel univers sonore sur son album Sonido Cósmico.

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La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 46 62 contact@la-sirene.fr

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English :

Leaving behind the desert for the cosmos, Hermanos Gutiérrez present a new universe of sound on their album Sonido Cósmico.

L’événement Concert Hermanos Gutiérrez + 1ère Partie La Rochelle a été mis à jour le 2026-06-05 par Nous La Rochelle