Concert hommage à Federico García Lorca, Musée de la Déportation et de la Résistance, Tarbes

Concert hommage à Federico García Lorca Samedi 23 mai, 19h00 Musée de la Déportation et de la Résistance Hautes-Pyrénées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Les élèves du Conservatoire Henri-Duparc de Tarbes, sections guitare et chant, donneront en concert une sélection de 13 chansons du poète et dramaturge Federico García Lorca, assassiné en 1936 par les franquistes.

Cet événement introduit la programmation spéciale 90 ans de la Guerre d’Espagne du musée de la Déportation.

Placement libre et gratuit !

Le concert, tenu sous le préau d’école attenant au musée, est soumis aux aléas météorologiques. En cas de trop mauvais temps, le concert sera annulé.

Musée de la Déportation et de la Résistance 63 rue Georges-Lassalle 65000 Tarbes Tarbes 65000 Sainte-Anne Hautes-Pyrénées Occitanie 05 62 51 11 60 https://www.musees-tarbes.fr/les-musees/musee-deportation-et-resistance/

Les élèves du Conservatoire Henri-Duparc de Tarbes, sections guitare et chant, donneront en concert une sélection de 13 chansons du poète et dramaturge Federico García Lorca, assassiné en 1936 par la…

© Javier Pérez Montes