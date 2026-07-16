Concert hommage à Marie-Claire Alain Basilique St Pierre Luxeuil-les-Bains
vendredi 16 octobre 2026 · Basilique St Pierre · Luxeuil-les-Bains
Informations pratiques
Luxeuil-les-Bains
Concert hommage à Marie-Claire Alain
Basilique St Pierre 1 Place Saint-Pierre Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 18:00:00
fin : 2026-10-16 19:00:00
Date(s) :
2026-10-16
Dans le cadre du voyage d’études des étudiants du Haute École de Musique de Cologne (professeur Thierry Mechler), un concert d’orgue est prévu à la basilique de Luxeuil-les-Bains, donné par les 14 étudiants organistes, Hommage à Marie-Claire Alain , programme en téléchargement.
Libre participation/plateau.
Organisation Amis de l’Orgue. .
Basilique St Pierre 1 Place Saint-Pierre Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 58 99
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English : Concert hommage à Marie-Claire Alain
L’événement Concert hommage à Marie-Claire Alain Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-16 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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