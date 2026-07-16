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AGENDA · Luxeuil-les-Bains

Concert hommage à Marie-Claire Alain Basilique St Pierre Luxeuil-les-Bains

vendredi 16 octobre 2026 · Basilique St Pierre · Luxeuil-les-Bains

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Basilique St Pierre
Adresse
1 Place Saint-Pierre
Ville
70300 Luxeuil-les-Bains
Département
Haute-Saône
Tarif

Luxeuil-les-Bains

Concert hommage à Marie-Claire Alain

Basilique St Pierre 1 Place Saint-Pierre Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 18:00:00
fin : 2026-10-16 19:00:00

Date(s) :
2026-10-16

Dans le cadre du voyage d’études des étudiants du Haute École de Musique de Cologne (professeur Thierry Mechler), un concert d’orgue est prévu à la basilique de Luxeuil-les-Bains, donné par les 14 étudiants organistes, Hommage à Marie-Claire Alain , programme en téléchargement.
Libre participation/plateau.
Organisation Amis de l’Orgue.   .

Basilique St Pierre 1 Place Saint-Pierre Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 58 99 

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English : Concert hommage à Marie-Claire Alain

L’événement Concert hommage à Marie-Claire Alain Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-16 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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