Concert Hommage à Sister Act Place Bourdonnay du Clézio Pontivy

Pontivy

Concert Hommage à Sister Act

Place Bourdonnay du Clézio Basilique Notre Dame de Joie Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Porté par une troupe de 40 choristes amateurs et 3 musiciens, sous la direction de la chanteuse et cheffe de chœur gospel Cecile A, ce spectacle fait revivre les plus grands titres des films Sister Act 1 & 2 dans une ambiance survoltée. Du groove, de la puissance vocale, de l’émotion et une bonne dose de joie communicative seront au rendez-vous de chaque date.

Production Sylzelle

Cheffe de choeur Cecile A

Musiciens

Pianiste Guillaume Casini

Bassiste Stéphane Marrec

Batteur Julien Goutorbe

Tournée caritative de 4 concerts, dont les bénéfices sont versés à différentes associations locales.

Vendredi 26 juin à 20h30 en l’église Sainte Thérèse de Keryado

Samedi 27 juin à 20h30 à Quimper-Eglise Notre Dame de Locmaria

Dimanche 28 juin à 17h à

Dimanche 5 juillet à 17h à Vannes-Eglise Saint Vincent Ferrier .

Place Bourdonnay du Clézio Basilique Notre Dame de Joie Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 6 98 28 42 54

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English :

L’événement Concert Hommage à Sister Act Pontivy a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté