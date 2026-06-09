Concert Hommage à Sister Act Place Bourdonnay du Clézio Pontivy
Concert Hommage à Sister Act Place Bourdonnay du Clézio Pontivy dimanche 28 juin 2026.
Pontivy
Concert Hommage à Sister Act
Place Bourdonnay du Clézio Basilique Notre Dame de Joie Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Porté par une troupe de 40 choristes amateurs et 3 musiciens, sous la direction de la chanteuse et cheffe de chœur gospel Cecile A, ce spectacle fait revivre les plus grands titres des films Sister Act 1 & 2 dans une ambiance survoltée. Du groove, de la puissance vocale, de l’émotion et une bonne dose de joie communicative seront au rendez-vous de chaque date.
Production Sylzelle
Cheffe de choeur Cecile A
Musiciens
Pianiste Guillaume Casini
Bassiste Stéphane Marrec
Batteur Julien Goutorbe
Tournée caritative de 4 concerts, dont les bénéfices sont versés à différentes associations locales.
Vendredi 26 juin à 20h30 en l’église Sainte Thérèse de Keryado
Samedi 27 juin à 20h30 à Quimper-Eglise Notre Dame de Locmaria
Dimanche 28 juin à 17h à
Dimanche 5 juillet à 17h à Vannes-Eglise Saint Vincent Ferrier .
Place Bourdonnay du Clézio Basilique Notre Dame de Joie Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 6 98 28 42 54
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English :
L’événement Concert Hommage à Sister Act Pontivy a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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