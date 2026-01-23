Concert Hooverphonic La Cartonnerie Reims
dimanche 21 mars 2027 · La Cartonnerie · Reims
Informations pratiques
Reims
Concert Hooverphonic
La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims Marne
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-21 19:00:00
fin : 2027-03-21
Date(s) :
2027-03-21
Tout public
Magie sonore
Depuis leur formation en 1995, Hooverphonic s’est imposé comme l’un des groupes les plus élégants et singuliers de la scène musicale européenne. Pionniers d’un son unique mêlant trip-hop hypnotique, dream pop et orchestrations classiques, les Belges ont traversé trois décennies en se réinventant sans cesse, de l’album fondateur A New Stereophonic Sound Spectacular jusqu’aux sommets internationaux atteints avec The Magnificent Tree et son inoubliable Mad About You . Pour célébrer leurs 30 ans, Hooverphonic frappe fort avec le retour d’une figure emblématique de leur héritage Noémie Wolfs. Sa performance de 2012 au Queen Elisabeth Hall d’Anvers est restée gravée dans les mémoires, et sa version de Mad About You , plus de 200 millions de vues sur YouTube, est aujourd’hui un classique. Retrouvez sa voix si particulière sur des titres incontournables comme Anger Never Dies , The Night Before , Amalfi ou encore Gravity à La Cartonnerie pour une soirée anniversaire portée par trente ans de production sonore sans égale. .
La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims 51100 Marne Grand Est
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English : Concert Hooverphonic
L’événement Concert Hooverphonic Reims a été mis à jour le 2026-07-06 par ADT de la Marne
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