Concert Hors Saison Musicale Eglise de Saint-Voy Mazet-Saint-Voy
dimanche 8 novembre 2026 · Eglise de Saint-Voy · Mazet-Saint-Voy
Informations pratiques
Mazet-Saint-Voy
Concert Hors Saison Musicale
Eglise de Saint-Voy 114 Route de Saint-Voy Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08 15:30:00
fin : 2026-11-08
Date(s) :
2026-11-08
Hors saison musicale organise une quarantaine de week-ends musicaux, durant lesquels les artistes se produisent dans divers lieux, comme bibliothèques… Le week-end se termine par un concert dans un lieu patrimonial rural.
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Eglise de Saint-Voy 114 Route de Saint-Voy Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 amiseglisedesaintvoy@gmail.com
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English :
Hors saison musicale organizes about 40 musical weekends, during which artists perform at various venues, such as libraries… The weekend concludes with a concert at a historic rural site.
L’événement Concert Hors Saison Musicale Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-08-29 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
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