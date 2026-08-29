Concert Hors Saison Musicale Eglise de Saint-Voy Mazet-Saint-Voy

Informations pratiques

Mazet-Saint-Voy

Concert Hors Saison Musicale

Eglise de Saint-Voy 114 Route de Saint-Voy Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-08 15:30:00

fin : 2026-11-08

Date(s) :

2026-11-08

Hors saison musicale organise une quarantaine de week-ends musicaux, durant lesquels les artistes se produisent dans divers lieux, comme bibliothèques… Le week-end se termine par un concert dans un lieu patrimonial rural.

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Eglise de Saint-Voy 114 Route de Saint-Voy Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 amiseglisedesaintvoy@gmail.com

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English :

Hors saison musicale organizes about 40 musical weekends, during which artists perform at various venues, such as libraries… The weekend concludes with a concert at a historic rural site.

L’événement Concert Hors Saison Musicale Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-08-29 par Office de Tourisme du Haut-Lignon