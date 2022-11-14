Amiens

Concert Hoshi, Bonjour Docteur Tour

Avenue de l’Hippodrome Amiens Somme

Tarif : 37 – 37 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-19 20:00:00

fin : 2027-03-19

Date(s) :

2027-03-19

Rap Rn’B

Portée par le succès fulgurant du Cœur Parapluie Tour, avec près de 100 concerts et plus d’un demi-million de spectateurs, Hoshi revient en 2027 avec Bonjour Docteur Tour, une tournée évènement qui ouvre les portes d’un nouveau chapitre de son univers.

Dès février 2027, elle parcourra les Zéniths et Arénas de France, ainsi que la Suisse et la Belgique, pour offrir des moments intenses, chargés d’émotions, de surprises…

Préparez-vous ce n’est que le début de ce nouveau chapitre…

Rap Rn’B

Portée par le succès fulgurant du Cœur Parapluie Tour, avec près de 100 concerts et plus d’un demi-million de spectateurs, Hoshi revient en 2027 avec Bonjour Docteur Tour, une tournée évènement qui ouvre les portes d’un nouveau chapitre de son univers.

Dès février 2027, elle parcourra les Zéniths et Arénas de France, ainsi que la Suisse et la Belgique, pour offrir des moments intenses, chargés d’émotions, de surprises…

Préparez-vous ce n’est que le début de ce nouveau chapitre… .

Avenue de l’Hippodrome Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 47 29 00

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English :

Rap Rn’B

Buoyed by the dazzling success of the C?ur Parapluie Tour, with nearly 100 concerts and over half a million spectators, Hoshi returns in 2027 with Bonjour Docteur Tour, an event tour that opens the doors to a new chapter in her universe.

From February 2027, she will be touring the Zeniths and arenas of France, as well as Switzerland and Belgium, offering intense, emotionally-charged moments full of surprises?

Get ready, it’s only the beginning of this new chapter…

L’événement Concert Hoshi, Bonjour Docteur Tour Amiens a été mis à jour le 2022-11-14 par OT D’AMIENS