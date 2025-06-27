Concert: Hugh Coltman Portes-lès-Valence

Concert: Hugh Coltman

Parc Léo Lagrange (Magic Mirror) Portes-lès-Valence Drôme

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif réduit

Date : 2026-05-07

Début : 2026-05-07 20:00:00

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07

Good Grief

Voix du monde, France, Angleterre



Le chanteur britannique revient d’entre les ombres avec un bouquet de chansons personnelles et sensibles, au folk délicatement teinté de blues et de jazz, porteuses de l’éclat du renouveau.

Parc Léo Lagrange (Magic Mirror) Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 14 55 accueil@train-theatre.fr

English :

Good Grief

Voix du monde, France, England



The British singer returns from the shadows with a bouquet of personal, sensitive songs, with folk delicately tinged with blues and jazz, bearing the glow of renewal.

