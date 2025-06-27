Concert: Hugh Coltman Portes-lès-Valence
Concert: Hugh Coltman Portes-lès-Valence jeudi 7 mai 2026.
Concert: Hugh Coltman
Parc Léo Lagrange (Magic Mirror) Portes-lès-Valence Drôme
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif réduit
Début : 2026-05-07 20:00:00
fin : 2026-05-07
2026-05-07
Good Grief
Voix du monde, France, Angleterre
Le chanteur britannique revient d’entre les ombres avec un bouquet de chansons personnelles et sensibles, au folk délicatement teinté de blues et de jazz, porteuses de l’éclat du renouveau.
Parc Léo Lagrange (Magic Mirror) Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 14 55 accueil@train-theatre.fr
English :
Good Grief
Voix du monde, France, England
The British singer returns from the shadows with a bouquet of personal, sensitive songs, with folk delicately tinged with blues and jazz, bearing the glow of renewal.
