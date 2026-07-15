Concert humoristique Magali RIPOLL Espace Montrichard Pont-à-Mousson

Informations pratiques

Pont-à-Mousson

Concert humoristique Magali RIPOLL

Espace Montrichard Chemin de Montrichard Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2027-01-22 20:30:00

fin : 2027-01-22

Date(s) :

2027-01-22

SAISON CULTURELLE Magali RIPOLL

Magali, chanteuse, musicienne et animatrice sur France 2 dans N’oubliez pas les paroles ! revient avec un show musical et interactif.

Après avoir accompagné Charles Aznavour pendant huit ans à travers le monde, elle mêle reprises françaises et internationales à ses propres compositions.

Entre blind-tests, chorale géante et confidences surprenantes, Magali, au piano et à l’accordéon, accompagnée par Antoine Mollard à la guitare et au sampler, embarque le public dans un univers poétique, déjanté et plein de folie.Tout public

25 .

Espace Montrichard Chemin de Montrichard Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est culture.animation@villepam.fr

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English :

CULTURAL SEASON? Magali RIPOLL

Magali, a singer, musician, and host on France 2’s *N’oubliez pas les paroles!*, returns with an interactive musical show.

After accompanying Charles Aznavour around the world for eight years, she blends French and international covers with her own compositions.

Between blind tests, a massive choir, and surprising revelations, Magali, at the piano and accordion, accompanied by Antoine Mollard on guitar and sampler, takes the audience on a journey into a poetic, offbeat, and whimsical world.

L’événement Concert humoristique Magali RIPOLL Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-07-11 par OT PONT A MOUSSON