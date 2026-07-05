Concert Hymnes 2 à vous de jouer ! Salle Poirel Nancy

Informations pratiques

Nancy

Concert Hymnes 2 à vous de jouer !

Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2027-07-02 19:00:00

fin : 2027-07-02 19:45:00

Date(s) :

2027-07-02 2027-07-03

Musiciennes et musiciens de l’Orchestre de l’Opéra national de Nancy-Lorraine

Maîtrise citoyenne itinérante de l’Opéra national de Nancy-Lorraine

Direction musicale Godeleine Catalan

Conception, composition et transcriptions Franck Krawczyk

Après une première édition où les enfants réinventaient leurs propres règles du jeu pour le théâtre, Hymnes 2 est placé sous le signe du sport et de l’invention collective. Les Olympiades approchent à Nancy, et un appel est lancé aux enfants de toute la ville pour imaginer le nouveau sport du monde. La Maîtrise citoyenne itinérante de l’Opéra entre dans le jeu. Certains concourent, d’autres siègent au comité de sélection, et très vite une question surgit qu’est-ce qu’un bon sport, au juste ? Sur quels critères juge-t-on ? Pourquoi faudrait-il forcément gagner ? Et ne peut-on pas perdre magnifiquement ? Au fil d’auditions aussi sérieuses qu’absurdes, chacun défend sa discipline rêvée, du football sur lit géant au lancer de boules de papier contre darons, en passant par le saut d’humeur sur trampoline. On y chante aussi des hymnes dans toutes les langues, même celles qu’il reste à écrire. Le trio formé par Franck Krawczyk, Chloé Kobuta et Joëlle Petrasek poursuit ici une recherche commune ouvrir des espaces où les enfants inventent leurs propres règles du jeu.

Gratuit sur réservation à partir du 1er juin 2027 à 13h.Enfants

0 .

Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 33 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Musicians of the Nancy-Lorraine National Opera Orchestra

Nancy-Lorraine National Opera Traveling Community Choir

Musical Direction: Godeleine Catalan

Concept, Composition, and Transcriptions: Franck Krawczyk

Following a first edition in which children reinvented their own rules of the game for the theater, Hymnes 2 is centered on sports and collective creativity. The Olympics are approaching in Nancy, and a call goes out to children throughout the city to imagine the world’s next new sport. The Opera’s traveling youth choir joins in the fun. Some compete, others sit on the selection committee, and very quickly a question arises: what exactly is a good sport? What criteria do we use to judge? Why does one necessarily have to win? And can’t one lose magnificently? Through a series of auditions that are as serious as they are absurd, everyone champions their dream sport—from soccer on a giant bed to throwing paper balls at parents, to mood-based trampoline jumping. They also sing anthems in every language, even those yet to be written. The trio—composed of Franck Krawczyk, Chloé Kobuta, and Jollé Petrasek—pursues a shared goal here: to create spaces where children can invent their own rules of the game.

Free—reservations required starting June 1, 2027, at 1:00 p.m.

L’événement Concert Hymnes 2 à vous de jouer ! Nancy a été mis à jour le 2026-07-05 par DESTINATION NANCY