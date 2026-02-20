Concert Ingalawash à la Brasserie Motueka Brives-Charensac

Concert Ingalawash à la Brasserie Motueka

2 route de Coubon Brives-Charensac Haute-Loire

Début : 2026-04-10 20:00:00

fin : 2026-04-10

2026-04-10

Venez assister au concert d’Ingalawash à la Brasserie Motueka le vendredi 10 avril à partir de 20h.

Le groupe, originaire du Puy-en-Velay est composé de cinq musiciens liés par une solide amitié.

English :

Come and see Ingalawash in concert at Brasserie Motueka on Friday April 10 from 8pm.

The group, originally from Le Puy-en-Velay, is made up of five musicians bound by a strong friendship.

