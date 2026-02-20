Concert Ingalawash à la Brasserie Motueka Brives-Charensac
Concert Ingalawash à la Brasserie Motueka Brives-Charensac vendredi 10 avril 2026.
Concert Ingalawash à la Brasserie Motueka
2 route de Coubon Brives-Charensac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 20:00:00
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-10
Venez assister au concert d’Ingalawash à la Brasserie Motueka le vendredi 10 avril à partir de 20h.
Le groupe, originaire du Puy-en-Velay est composé de cinq musiciens liés par une solide amitié.
.
2 route de Coubon Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 68 86 84 62
English :
Come and see Ingalawash in concert at Brasserie Motueka on Friday April 10 from 8pm.
The group, originally from Le Puy-en-Velay, is made up of five musicians bound by a strong friendship.
L’événement Concert Ingalawash à la Brasserie Motueka Brives-Charensac a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay