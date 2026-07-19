Concert Izïa L’Autre Canal Nancy

Informations pratiques

Nancy

Concert Izïa

L’Autre Canal 45 boulevard d’Austrasie Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

39

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2027-02-04 20:00:00

fin : 2027-02-04 22:00:00

Date(s) :

2027-02-04

On pensait connaître Izïa par cœur, et pourtant. Depuis ses débuts fulgurants, entre rock incandescent et pop affranchie, l’artiste n’a jamais cessé de transformer ses vertiges intimes en matière créative.Tout public

39 .

L’Autre Canal 45 boulevard d’Austrasie Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 38 44 88

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English :

We thought we knew Iz%EFa inside and out, but we were wrong. Since her dazzling debut—a blend of incandescent rock and liberated pop—the artist has never stopped transforming her inner turmoil into creative expression.

L’événement Concert Izïa Nancy a été mis à jour le 2026-07-13 par DESTINATION NANCY