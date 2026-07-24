Concert IZÏA La Cartonnerie Reims

Informations pratiques

Reims

Concert IZÏA

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims Marne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-05 20:00:00

fin : 2027-02-05

Date(s) :

2027-02-05

Tout public

Changement de fréquence

Depuis ses débuts fulgurants, entre rock incandescent et pop affranchie, Izïa n’a jamais cessé de transformer ses vertiges intimes en matière créative. Au fil des albums, elle a imposé une voix singulière, libre et habitée, capable de conjuguer puissance et vulnérabilité. Après La vitesse, disque d’or porté notamment par l’immense succès de Mon cœur , certifié single de platine et devenu l’un des titres marquants de sa carrière, Izïa ouvre aujourd’hui un nouveau chapitre. Plus instinctive, plus frontale, elle poursuit sa quête de vérité avec une intensité renouvelée, refusant plus que jamais les cadres et les conventions. .

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims 51100 Marne Grand Est

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English : Concert IZÏA

L’événement Concert IZÏA Reims a été mis à jour le 2026-07-24 par ADT de la Marne