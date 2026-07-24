Concert IZÏA La Cartonnerie Reims
vendredi 5 février 2027 · La Cartonnerie · Reims
Informations pratiques
Reims
Concert IZÏA
La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims Marne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-05 20:00:00
fin : 2027-02-05
Date(s) :
2027-02-05
Tout public
Changement de fréquence
Depuis ses débuts fulgurants, entre rock incandescent et pop affranchie, Izïa n’a jamais cessé de transformer ses vertiges intimes en matière créative. Au fil des albums, elle a imposé une voix singulière, libre et habitée, capable de conjuguer puissance et vulnérabilité. Après La vitesse, disque d’or porté notamment par l’immense succès de Mon cœur , certifié single de platine et devenu l’un des titres marquants de sa carrière, Izïa ouvre aujourd’hui un nouveau chapitre. Plus instinctive, plus frontale, elle poursuit sa quête de vérité avec une intensité renouvelée, refusant plus que jamais les cadres et les conventions. .
La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims 51100 Marne Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert IZÏA
L’événement Concert IZÏA Reims a été mis à jour le 2026-07-24 par ADT de la Marne
À voir aussi à Reims (Marne)
- Musique et Textes Méditatifs Reims 15 août 2026
- Saison 2026 Concerts d’orgue en la Basilique Saint Remi de Reims Reims 15 août 2026
- Fanfare, Tout a une fin sauf la saucisse qui en a deux Comédie CDN de Reims Reims 1 septembre 2026
- OPUS 1874 , exposition de photographies de Dominique Cherprenet REIMS TOURISME & CONGRES Reims 2 septembre 2026
- Yanns Phénoménal Re/Tour LE K Reims 13 septembre 2026