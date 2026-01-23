Concert Jahneration La Cartonnerie Reims

Informations pratiques

Reims

Concert Jahneration

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims Marne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-26 20:00:00

fin : 2027-03-26

Date(s) :

2027-03-26

Tout public

Reggae moderne et influences hip hop

Jahneration est devenu en quelques années l’un des groupes phares du reggae français. Formé à Paris par Thëo et Ogach, le duo mêle reggae moderne, influences hip-hop et énergie scénique explosive, avec des textes chantés en anglais et en patois jamaïcain.

Inspirés par leurs nombreux séjours en Jamaïque, où ils ont notamment enregistré aux mythiques Tuff Gong Studios, ils ont multiplié les collaborations avec des artistes majeurs comme Alborosie, Queen Omega, Manu Chao, Dub Inc, Danakil ou Naâman.

Avec plus de 400 concerts à travers la France et l’international, six albums à leur actif et des salles combles partout où ils passent, Jahneration s’impose comme une référence incontournable de la scène reggae hexagonale. Un concert puissant et résolument festif à ne pas manquer. .

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims 51100 Marne Grand Est

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English : Concert Jahneration

L’événement Concert Jahneration Reims a été mis à jour le 2026-07-06 par ADT de la Marne