Concert Jazz AEROPHONE Trio avec Glenn Ferris Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS
Concert Jazz AEROPHONE Trio avec Glenn Ferris Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS samedi 20 juin 2026.
CONCERT
Yoann Loustalot, trompette
Blaise Chevallier, contrebasse
Fred Pasqua, batterie
Glenn Ferris, trombone
RESTITUTION Masterclass Glenn Ferris
Gabriel Lalou, violon
Eliot Allegrini, violoncelle
Olga Tran Ngoc , violon
Tara Natouri, violon
Charles Desjonqueres, batterie
Arthur Lapierre, basse
Louis Gabriel Wisniewski, sax ténor
Lucien Dufour, sax baryton
Diego Patrois, guitare
Thomas Rigot, trompette
Nicolas Boiffin, trompette
Biographie Glenn
Ferris : Figure majeure du jazz contemporain, Glenn
Ferris s’impose comme un musicien inclassable, explorateur infatigable des
possibilités de son instrument. Né en 1950 à Hollywood, il découvre très tôt le
trombone et s’oriente vers le jazz après un choc musical décisif à l’écoute
d’Eric Dolphy. Formé notamment par Don Ellis, il devient dès l’adolescence
soliste dans son big band. Au début des années 1970, sa rencontre avec
Frank Zappa marque un tournant : il participe aux aventures du Grand puis
du Petit Wazoo, développant une approche rigoureuse et inventive du jeu
collectif. Parallèlement, il multiplie les collaborations avec des artistes
majeurs tels que Stevie Wonder, Billy Cobham ou encore Art Pepper. Installé
en France au début des années 1980, il devient une figure incontournable de la
scène européenne, collaborant avec des musiciens comme Michel Petrucciani,
Henri Texier ou Michel Portal. Parallèlement, il développe ses propres
formations, du trio au quintet, affirmant une écriture personnelle mêlant liberté,
lyrisme et énergie. Tromboniste virtuose et créateur audacieux, Glenn
Ferris a profondément renouvelé l’image de son instrument, imposant une voix
singulière, à la fois puissante, sensible et résolument moderne.
Loustalot / Chevallier / Pasqua AEROPHONE trio invitent Glenn Ferris. À cette occasion, les élèves de Jazz des conservatoires du 5eme et du 6eme présenteront la restitution de la Masterclass dédiée à Glenn Ferris, figure majeure du Jazz contemporain
Le samedi 20 juin 2026
de 18h00 à 19h15
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-20T21:00:00+02:00
fin : 2026-06-20T22:15:00+02:00
Date(s) : 2026-06-20T18:00:00+02:00_2026-06-20T19:15:00+02:00
Conservatoire Municipal Gabriel Fauré 12 Rue de Pontoise 75005 PARIS
+33146339798 conservatoire5@paris.fr
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