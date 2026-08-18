Informations pratiques

La Trinité-sur-Mer

Concert jazz Caloé et Le Voyageur

Espace culturel de la Vigie La Trinité-sur-Mer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-06 20:30:00

fin : 2027-03-06 22:00:00

Date(s) :

2027-03-06

Caloé présente Le Voyageur, son album paru en 2024, qui mêle jazz et pop autour d’un personnage imaginaire et intègre des passages de scat maîtrisés par la chanteuse.

Le concert s’appuie sur un trio composé de Clément Simon (piano), Philippe Maniez (batterie) et Arthur Henn (contrebasse).

Caloé chante et compose, écrivant textes et musique, faisant de l’improvisation vocale un terrain de jeu et l’un de ses atouts, que ce soit dans l’interprétation des mélodies qu’elle revisite ou en recourant au scat qu’elle maîtrise à la manière d’une instrumentiste.

Son jeu de scène généreux, son timbre doux et sa technique vocale font de Caloé une des chanteuses les plus actives de la scène jazz française.

Après son premier disque Saisons paru en 2020, Caloé revient à l’écriture avec Le Voyageur , une nouvelle virée en 9 titres qui nous emmène dans un univers poétique où jazz et pop se frôlent alliant virtuosité et simplicité

Tout public durée 1h15 .

Espace culturel de la Vigie La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 18 00

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English :

L’événement Concert jazz Caloé et Le Voyageur La Trinité-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon