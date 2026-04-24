Concert Jazz Charrière Châteauneuf-de-Galaure
Concert Jazz Charrière Châteauneuf-de-Galaure jeudi 7 mai 2026.
Châteauneuf-de-Galaure
Concert Jazz
Charrière 1125 Route de Charrière Châteauneuf-de-Galaure Drôme
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 20:00:00
fin : 2026-05-07
Date(s) :
2026-05-07
Renaiz-Jazz , groupe d’une quinzaine de musiciens va faire vibrer les murs de Charrière.
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Charrière 1125 Route de Charrière Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 87 22 01 spectacleacharriere@gmail.com
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English :
Renaiz-Jazz , a group of fifteen musicians, will be rocking the walls of Charrière.
L’événement Concert Jazz Châteauneuf-de-Galaure a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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