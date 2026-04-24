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Concert Jazz Charrière Châteauneuf-de-Galaure

Concert Jazz Charrière Châteauneuf-de-Galaure jeudi 7 mai 2026.

Lieu : Charrière

Adresse : 1125 Route de Charrière

Ville : 26330 Châteauneuf-de-Galaure

Département : Drôme

Début : jeudi 7 mai 2026

Fin : jeudi 7 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 8 8 8

Châteauneuf-de-Galaure

Concert Jazz

Charrière 1125 Route de Charrière Châteauneuf-de-Galaure Drôme

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 20:00:00
fin : 2026-05-07

Date(s) :
2026-05-07

Renaiz-Jazz , groupe d’une quinzaine de musiciens va faire vibrer les murs de Charrière.
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Charrière 1125 Route de Charrière Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 87 22 01  spectacleacharriere@gmail.com

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English :

Renaiz-Jazz , a group of fifteen musicians, will be rocking the walls of Charrière.

L’événement Concert Jazz Châteauneuf-de-Galaure a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche

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