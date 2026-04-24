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Printemps des Artistes Prieuré de charriere Châteauneuf-de-Galaure

Printemps des Artistes Prieuré de charriere Châteauneuf-de-Galaure vendredi 8 mai 2026.

Lieu : Prieuré de charriere

Adresse : 1125 Route de Charrière

Ville : 26330 Châteauneuf-de-Galaure

Département : Drôme

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Châteauneuf-de-Galaure

Printemps des Artistes

Prieuré de charriere 1125 Route de Charrière Châteauneuf-de-Galaure Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 14:00:00
fin : 2026-05-17 19:00:00

Date(s) :
2026-05-08

14 artistes , peintres, sculpteurs , photographes seront présents dans la chapelle et les 3 salles conventuelles du Prieuré. A ne pas manquer !
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Prieuré de charriere 1125 Route de Charrière Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 87 22 01  spectacleacharriere@gmail.com

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English :

14 artists, painters, sculptors and photographers will be on show in the Priory’s chapel and 3 conventual rooms. Not to be missed!

L’événement Printemps des Artistes Châteauneuf-de-Galaure a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche

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