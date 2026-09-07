Concert Jazz du groupe Pièce Montée, Place de la Fontaine, Lagny-sur-Marne

dimanche 20 septembre 2026 · Place de la Fontaine · Lagny-sur-Marne

Informations pratiques

Concert Jazz du groupe Pièce Montée Dimanche 20 septembre, 11h00 Place de la Fontaine Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Le groupe Pièce Montée donnera un concert de Jazz.

Place de la Fontaine Place de la Fontaine 77400 Lagny-sur-Marne Lagny-sur-Marne 77400 Seine-et-Marne Île-de-France Transport à proximité, présence de parkings

Concert