AGENDA · Lagny-sur-Marne
Concert Jazz du groupe Pièce Montée, Place de la Fontaine, Lagny-sur-Marne
dimanche 20 septembre 2026 · Place de la Fontaine · Lagny-sur-Marne
Informations pratiques
Concert Jazz du groupe Pièce Montée Dimanche 20 septembre, 11h00 Place de la Fontaine Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Le groupe Pièce Montée donnera un concert de Jazz.
Place de la Fontaine Place de la Fontaine 77400 Lagny-sur-Marne Lagny-sur-Marne 77400 Seine-et-Marne Île-de-France Transport à proximité, présence de parkings
Concert
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