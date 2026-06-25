Concert jazz ÉMILE PARISIEN & YARON HERMAN Amiens

Amiens

Concert jazz ÉMILE PARISIEN & YARON HERMAN

2 place Léon Gontier Amiens Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-14 20:00:00

fin : 2027-01-14

Date(s) :

2027-01-14

Une rencontre Jazz au sommet

Virtuose du saxophone et figure majeure du jazz européen, Émile Parisien invite le pianiste Yaron Herman pour une traversée musicale sans frontières. Aux côtés du percussionniste Prabhu Edouard et de la contrebassiste Linda May Han Oh, Floating mêle influences indiennes, malaisiennes et improvisation contemporaine. Répété et enregistré à la Maison de la Culture d’Amiens, puis présenté sur de grandes scènes comme la Philharmonie de Berlin, le projet révèle une alchimie rare entre les quatre musiciens. Un concert d’exception, libre et magnétique.

> Concert-tôt avant le concert avec le Département Jazz du Conservatoire à Rayonnement Régional d’Amiens Métropole

Grand Théâtre

Tarif 2 • 8 à 25€

1h20

Une rencontre Jazz au sommet

Virtuose du saxophone et figure majeure du jazz européen, Émile Parisien invite le pianiste Yaron Herman pour une traversée musicale sans frontières. Aux côtés du percussionniste Prabhu Edouard et de la contrebassiste Linda May Han Oh, Floating mêle influences indiennes, malaisiennes et improvisation contemporaine. Répété et enregistré à la Maison de la Culture d’Amiens, puis présenté sur de grandes scènes comme la Philharmonie de Berlin, le projet révèle une alchimie rare entre les quatre musiciens. Un concert d’exception, libre et magnétique.

> Concert-tôt avant le concert avec le Département Jazz du Conservatoire à Rayonnement Régional d’Amiens Métropole

Grand Théâtre

Tarif 2 • 8 à 25€

1h20 .

2 place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79

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English :

A Jazz Encounter at the Top

Saxophone virtuoso and leading figure in European jazz, Émile Parisien invites pianist Yaron Herman for a musical journey without borders. Alongside percussionist Prabhu Edouard and double bassist Linda May Han Oh, *Floating* blends Indian and Malaysian influences with contemporary improvisation. Performed and recorded at the Maison de la Culture in Amiens, then presented on major stages such as the Berlin Philharmonie, the project reveals a rare alchemy between the four musicians. An exceptional concert, free-spirited and magnetic.

> Pre-concert performance with the Jazz Department of the Amiens Métropole Regional Conservatory

Grand Théâtre

Prices: 2–8 at 25?

1h20

L’événement Concert jazz ÉMILE PARISIEN & YARON HERMAN Amiens a été mis à jour le 2026-06-25 par OT D’AMIENS