Concert jazz ÉMILE PARISIEN & YARON HERMAN Amiens
Concert jazz ÉMILE PARISIEN & YARON HERMAN Amiens jeudi 14 janvier 2027.
Amiens
Concert jazz ÉMILE PARISIEN & YARON HERMAN
2 place Léon Gontier Amiens Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-14 20:00:00
fin : 2027-01-14
Date(s) :
2027-01-14
Une rencontre Jazz au sommet
Virtuose du saxophone et figure majeure du jazz européen, Émile Parisien invite le pianiste Yaron Herman pour une traversée musicale sans frontières. Aux côtés du percussionniste Prabhu Edouard et de la contrebassiste Linda May Han Oh, Floating mêle influences indiennes, malaisiennes et improvisation contemporaine. Répété et enregistré à la Maison de la Culture d’Amiens, puis présenté sur de grandes scènes comme la Philharmonie de Berlin, le projet révèle une alchimie rare entre les quatre musiciens. Un concert d’exception, libre et magnétique.
> Concert-tôt avant le concert avec le Département Jazz du Conservatoire à Rayonnement Régional d’Amiens Métropole
Grand Théâtre
Tarif 2 • 8 à 25€
1h20
Une rencontre Jazz au sommet
Virtuose du saxophone et figure majeure du jazz européen, Émile Parisien invite le pianiste Yaron Herman pour une traversée musicale sans frontières. Aux côtés du percussionniste Prabhu Edouard et de la contrebassiste Linda May Han Oh, Floating mêle influences indiennes, malaisiennes et improvisation contemporaine. Répété et enregistré à la Maison de la Culture d’Amiens, puis présenté sur de grandes scènes comme la Philharmonie de Berlin, le projet révèle une alchimie rare entre les quatre musiciens. Un concert d’exception, libre et magnétique.
> Concert-tôt avant le concert avec le Département Jazz du Conservatoire à Rayonnement Régional d’Amiens Métropole
Grand Théâtre
Tarif 2 • 8 à 25€
1h20 .
2 place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A Jazz Encounter at the Top
Saxophone virtuoso and leading figure in European jazz, Émile Parisien invites pianist Yaron Herman for a musical journey without borders. Alongside percussionist Prabhu Edouard and double bassist Linda May Han Oh, *Floating* blends Indian and Malaysian influences with contemporary improvisation. Performed and recorded at the Maison de la Culture in Amiens, then presented on major stages such as the Berlin Philharmonie, the project reveals a rare alchemy between the four musicians. An exceptional concert, free-spirited and magnetic.
> Pre-concert performance with the Jazz Department of the Amiens Métropole Regional Conservatory
Grand Théâtre
Prices: 2–8 at 25?
1h20
L’événement Concert jazz ÉMILE PARISIEN & YARON HERMAN Amiens a été mis à jour le 2026-06-25 par OT D’AMIENS
À voir aussi à Amiens (Somme)
- Concert symphonique — Au cœur de la musique latine Amiens 30 juin 2026
- Voyage au coeur de l’été, Cloîre Dewailly, Amiens 1 juillet 2026
- 22éme edition Voyage au coeur de l’été Amiens 1 juillet 2026
- LES COMÉDIES MUSICALES FÊTENT LA MUSIQUE Amiens 2 juillet 2026
- Ateliers Maison Jules Verne Lecture par arpentage Adulte Amiens 2 juillet 2026