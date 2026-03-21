L’orchestre historique de Musique Ensemble, dirigé par Vincent Echard, va vous faire swinguer avec un répertoire allant des grands standards de jazz à la musique de film. Composé de près de 25 musiciens amateurs, ce big band a la particularité d’intégrer certains instruments comme la clarinette et la flûte en plus de l’effectif d’un big band classique. Un concert accessible à tous pour (re)découvrir le jazz en famille.

Ce concert est proposé par Musique Ensemble 20e, une école associative du 20e arrondissement axée sur la pratique collective depuis plus de 25 ans, en partenariat avec la Médiathèque Marguerite Duras.

Mercredi 24 juin à 20h – entrée libre sans réservation

La Fête de la musique joue les prolongations à la médiathèque Marguerite Duras !

Le mercredi 24 juin 2026

de 20h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-24T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-25T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-24T20:00:00+02:00_2026-06-24T21:00:00+02:00

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-duras-1752 +33155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras



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