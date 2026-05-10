Concert Jazz Mazz : Duo Miral & guests Centre Culturel Arménien – UGAB Paris Paris
Concert Jazz Mazz : Duo Miral & guests Centre Culturel Arménien – UGAB Paris Paris jeudi 28 mai 2026.
Premier rendez-vous à ne pas manquer : le Duo Miral, formé par la chanteuse Climène Zarkan et le guitariste Baptiste Ferrandis, propose un univers mêlant influences orientales, manouches, séga et jazz, avec un répertoire en arabe, français et créole. Le 28/05 ils s’entoureront de l’accordéoniste Noé Clerc et du batteur/percussionniste Wadie Naim pour offrir une performance célébrant les diversités culturelles.
*Les concerts Jazz Mazz ont pour but de soutenir le programme AGBU Discovers Talents qui vise à encourager, accompagner et promouvoir la nouvelle génération de musiciens en Arménie.
L’UGAB Paris lance la nouvelle saison de ses concerts Jazz Mazz* en invitant sur scène le Duo Miral le jeudi 28 mai 2026.
Le jeudi 28 mai 2026
de 19h30 à 22h30
payant
Tarif normal : 16€
Tarif réduit* : 12€
*(jeunes -26 ans, demandeurs d’emploi. Un justificatif sera demandé sur place)
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-28T22:30:00+02:00
fin : 2026-05-29T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-28T19:30:00+02:00_2026-05-28T22:30:00+02:00
Centre Culturel Arménien – UGAB Paris 118 rue de Courcelles 75017 Paris
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