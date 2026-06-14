Concert Jazz Mazz : Mark Priore & guest Centre culturel arménien Alex Manoogian Paris vendredi 3 juillet 2026.

Lauréat du Prix Evidence (Révélation) de l’Académie du Jazz en 2024, puis nommé aux Victoires du Jazz et Coup de cœur Charles Cros, Mark Priore allie sensibilité originale et poétique, doublée de capacités techniques impressionnantes.

Dans son sillage, il invitera le trompettiste Lilian Mille à se produire sur la scène du Jazz Mazz.

Une soirée à ne pas manquer!

Ouverture des portes à 19h30.

L’UGAB revient le vendredi 3 juillet pour un nouveau concert Jazz Mazz en recevant sur scène le pianiste Mark Priore.

Le vendredi 03 juillet 2026

de 19h30 à 22h30

payant

De 12* à 16 euros.

*(jeunes -26 ans, demandeurs d’emploi. Un justificatif sera demandé sur place)

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-03T22:30:00+02:00

fin : 2026-07-04T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-03T19:30:00+02:00_2026-07-03T22:30:00+02:00

Centre culturel arménien Alex Manoogian 118, rue de Courcelles 75017 Paris

https://agbu.org/jazz-mazz-mark-priore-2026 france@agbu.org https://www.facebook.com/ugabparisidf/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/ugabparisidf/?locale=fr_FR



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