concert JEANJASS La Cartonnerie Reims
mercredi 3 mars 2027 · La Cartonnerie · Reims
Informations pratiques
Reims
concert JEANJASS
La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims Marne
Tarif : 22 – 22 – EUR
Supplément
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-03 20:00:00
fin : 2027-03-03
Date(s) :
2027-03-03
Tout public
Le rap c’est un sport collectif
Entre la Belgique, le Maroc et la musique, JeanJass s’est construit dans le mouvement. Le rap s’impose très tôt, presque comme une évidence. Viennent ensuite les projets, les tournées, les rencontres. Il s’est notamment imposé aux côtés de Caballero, duo phare qui a marqué toute une génération. Avec Les Champs de Sacs Plastique, le rappeur-producteur assemble des fragments où se croisent souvenirs, famille et ancrage. Un album cohérent et incarné, porté par une écriture maîtrisée et une vision claire celle d’un mec normal qui sait pourquoi il rappe. .
La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims 51100 Marne Grand Est
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English : concert JEANJASS
L’événement concert JEANJASS Reims a été mis à jour le 2026-08-05 par ADT de la Marne
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