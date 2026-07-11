Concert Jérôme Anthony Espace Montrichard Pont-à-Mousson

Informations pratiques

Pont-à-Mousson

Concert Jérôme Anthony

Espace Montrichard Chemin de Montrichard Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2027-03-11 20:30:00

fin : 2027-03-11

Date(s) :

2027-03-11

SAISON CULTURELLE Jérôme Anthony Moi, Cloclo, Delpech, Dassin, et les autres …

Connu de millions de Français grâce à ses émissions sur M6 et W9, Jérôme Anthony revient à ses premières amours la chanson. Accompagné de quatre musiciens, il propose un spectacle convivial et fédérateur mêlant émotion, souvenirs et énergie.

À travers les grands succès de Claude François, Joe Dassin, Charles Aznavour, Michel Delpech et bien d’autres, Jérôme Anthony fait revivre les chansons qui ont marqué plusieurs générations.

Entre medleys festifs, anecdotes et titres personnels issus de son album À cœur ouvert (janvier 2026), il embarque le public dans un voyage musical chaleureux et plein de nostalgie.Tout public

25 .

Espace Montrichard Chemin de Montrichard Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est culture.animation@villepam.fr

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English :

CULTURAL SEASON? Jérôme Anthony: “Me, Cloclo, Delpech, Dassin, and the Others…”

Known to millions of French people thanks to his shows on M6 and W9, Jérôme Anthony returns to his first love: music. Accompanied by four musicians, he presents a warm and unifying show that blends emotion, memories, and energy.

Through the greatest hits of Claude François, Joe Dassin, Charles Aznavour, Michel Delpech, and many others, Jérôme Anthony brings back to life the songs that have left their mark on several generations.

With festive medleys, anecdotes, and personal songs from his album *Cœur Ouvert* (January 2026), he takes the audience on a warm and nostalgic musical journey.

L’événement Concert Jérôme Anthony Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-07-11 par OT PONT A MOUSSON