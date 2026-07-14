Concert Jerusalem Quartet Salle Poirel Nancy
lundi 15 février 2027 · Salle Poirel · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Concert Jerusalem Quartet
Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
32
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2027-02-15 20:00:00
fin : 2027-02-15 20:00:00
Date(s) :
2027-02-15
HAYDN PROKOFIEV BRAHMS
Passion, précision, chaleur, mélange d’or ce sont les marques de ce mythique quatuor à cordes considéré par la critique comme l’un des meilleurs au monde. Depuis la fondation de l’ensemble en 1993, les quatre musiciens israéliens se sont lancés dans un voyage de maturation. Cette expérience a donné lieu à un large répertoire et à une profondeur d’expression étonnante qui perpétue la tradition du quatuor à cordes d’une manière unique. L’ensemble a trouvé son âme dans un son chaud, plein, humain et dans un équilibre parfait entre les voix.
Cette approche permet au Quatuor de maintenir une relation saine entre l’expression individuelle et un rendu transparent et respectueux de l’œuvre du compositeur. C’est aussi sa motivation pour un raffinement permanent de ses interprétations du répertoire classique ainsi que pour l’exploration
de celui de l’époque actuelle.Tout public
32 .
Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 83 81 98 36
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English :
HAYDN PROKOFIEV ? BRAHMS
Passion, precision, warmth, and a perfect blend: these are the hallmarks of this legendary string quartet, regarded by critics as one of the best in the world. Since the ensemble’s founding in 1993, the four Israeli musicians have embarked on a journey of artistic growth. This experience has resulted in a broad repertoire and a remarkable depth of expression that carries on the string quartet tradition in a unique way. The ensemble has found its identity in a warm, full, and human sound and in a perfect balance between the voices.
This approach allows the Quartet to maintain a healthy balance between individual expression and a transparent, respectful rendering of the composer’s work. This is also what drives them to continually refine their interpretations of the classical repertoire and to explore
the music of today.
L’événement Concert Jerusalem Quartet Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY
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