Concert Jubilons !… Tence
Concert Jubilons !… Tence samedi 11 juillet 2026.
Concert Jubilons !…
Eglise Saint-Martin Tence Haute-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif réduit
chômeurs, -18 ans et étudiants
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 20:30:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
ORIGINES Trio SYPNIEWSKI
Magdalena Sypniewski (violon), Anna Sypniewski (alto), Caroline Sypniewski (violoncelle). Avec le soutien des Festivals de La Chaise-Dieu & de Radio France et Montpellier.
Eglise Saint-Martin Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 contact@jubilons.org
English :
ORIGINS: Trio SYPNIEWSKI
Magdalena Sypniewski (violin), Anna Sypniewski (viola), Caroline Sypniewski (cello). With the support of the Festivals de La Chaise-Dieu & de Radio France et Montpellier.
